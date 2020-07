LA FOTO. Centauro travolto da un’auto pirata nei pressi di un noto bar

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Incidente stradale da poco avvenuto, centauro travolto da auto finisce in ospedale. Da poco, lungo la centralissima e trafficata in viale della Libertà ad Aversa, nei pressi di un noto Bar, un uomo a bordo del suo scooter è stato travolto da una vettura in transito che dopo aver centrato la vittima si è data alla fuga lasciando la vittima a terra dolorante per l’impatto con il suolo. Sul posto i diversi cittadini che hanno notato la scena hanno cercato di aiutare l’uomo, chiesto l’arrivo dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Giunti sul posto i soccorsi hanno trasportato in ospedale il centauro per le ferite e lesioni riportate, pare, non sia in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire attraverso le testimonianze e i video della zona all’identità del pirata della strada.