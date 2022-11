LA FOTO. “Domani scuole chiuse”. La fake news che sta mandando in confusione migliaia di genitori e alunni

CASTEL VOLTURNO – I danni dei social media si possono rivedere anche in situazioni del genere. Questo perché basta avere delle conoscenze anche semplici di fotomontaggio che, una comunicazione ufficiale possa essere trasformata in una fake news.

È successo oggi, martedì, a Castel Volturno.

In queste ore si è diffusa un’immagine in cui è indicata la chiusura delle scuole per domani, 23 novembre. L’immagine è uno screenshot della comunicazione di ieri, in cui è stato semplicemente modificato, in maniera abbastanza grossolana, il numero 22.

La notizia è falsa. Le scuole domani, 23 novembre 2022, saranno regolarmente aperte.