LA FOTO. Ennesimo rogo di rifiuti tossici, l’aria irrespirabile…

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Nelle ultime ore sono stati vari i roghi registrati. L’ultimo è quello che sta interessando la zona di Santa Maria Capua Vetere su un terreno sito in via Mastantuono nella frazione di Sant’Andrea.

Dalla coltre di fumo nero e l’odore acre e nauseabondo, che ne danno conferma, a prendere fuoco non sono solo sterpaglie ma anche rifiuti contenenti materiale plastico e non solo.

Ecco come il post denuncia sui social pubblicato da Rete di Cittadinanza e Comunità: “Ai confini tra Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro, si sta consumando l’ennesimo rogo . Diverse le segnalazioni in quella zona da parte di comitati e cittadini, soprattutto in prossimità dei sottopassaggi della ferrovia ma i cumuli restano sempre dove sono, completamente dimenticati da chi avrebbe l’obbligo di rimuoverli. Per la legge 20/2013 i responsabili della rimozione sono i Sindaci e i cittadini più di quanto fanno ovvero rivolgersi alle istituzioni non possono andare oltre. Ormai ci hanno negato il diritto di respirare, ma noi non ci arrenderemo all’immobilismo. #jatevenne #StopBiocidio”