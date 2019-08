SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Sgraffignata, portata via in pieno giorno, nel cortile di uno stabile di via D’Angiò. Un uomo, che si vede chiaramente nell’immagine, è riuscito a portare via una bellissima Vespa, passando inosservato tra gli abitanti.

La vittima del furto, scesa di casa, non ha trovato il suo motociclo ed è scattata l’inevitabile denuncia all’Arma.