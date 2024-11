LA FOTO. Festa in una tenuta casertana per il primo compleanno del nipotino di Stefano De Martino

Location scelta da molti personaggi famosi

CAPUA – Festeggiamenti in grande stile per il primo compleanno del piccolo Mattia, figlio di Adelaide De Martino e di Diego Di Domenico, nipote del noto conduttore tv ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino.

Location scelta “Tenuta San Domenico” di Sant’Angelo in Formis, dove già nello scorso mese di aprile Mattia è stato festeggiato in occasione del suo battesimo. Ad aprire l’evento, ad accoglienza degli invitati, la coppia Minnie e Topolino con a seguito Paperina, Peperino, Pluto e company in una fantastica atmosfera natalizia. Gli allestimenti sono stati curati dalla event planner Annalisa Vollero.