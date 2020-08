LA FOTO. Fila interminabile sull’A1 tra Capua e Caianello. Un incidente sta bloccando il traffico

CAPUA – In un primo tempo si è pensato ad un precoce inizio di quello che dovrebbe essere l’esodo principale di questa estate, quello da classico “bollino nero”. D’altronde, questo ingorgo, questa lunga coda, si è sviluppata in direzione sud e la foto è stata scattata tra gli svincoli di Caianello e di Capua. Per cui, quello è proprio il verso delle vacanze.

Con il passare dei minuti, però, si è capito che non c’è stato un anticipo incomprensibile delle partenze, tutte concentrate di venerdì mattina, bensì un “normale” incidente che ha coinvolto una vettura di colore nero che è rimasta ferma nella corsia di sorpasso e un’altra auto di colore grigio tamponata e messa già in sicurezza in una piazzola leggermene decentrata dall’area in cui è fermo il primo veicolo. Sul posto gli uomini della polizia stradale che stanno cercando di rendere il più fluido possibile il traffico. La speranza è che per stasera, quando già si preannuncia un aumento delle persone che si mettono in viaggio per le vacanze, quest’area nodale dell’A1 venga completamente liberata.