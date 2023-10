LA FOTO. Finisce la partita e parte la scazzottata: 7 espulsi e caos anche sugli spalti

MIGNANO MONTE LUNGO – La partita tra Atletik Mignano e Alife è terminata 1-3 in favore della squadra ospite. E non possiamo dire molto altro rispetto al match del campionato di Prima Categoria disputato ieri.

Tutto quello che è avvenuto nei novanta minuti è stato infatti cancellato da quanto è poi successo al fischio finale. Una rissa in piena regola – secondo la squadra alifana causata dai padroni di casa – che ha visto volare calci, pugni e schiaffi tra i giocatori e alcuni membri dello staff.

L’arbitro non ha potuto fare molto se non registrare tutto a referto, incluse le sette espulsioni (4 del Mignano, 3 dell’Alife) per alcuni giocatori.

La rissa ha avuto seguito anche in tribuna, dove, come segnalato nel comunicato dell’Alife, ci sarebbero state “reazioni fisiche ingiustificabili“