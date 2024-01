LA FOTO. Fuoco sul tetto, appartamento devastato dalle fiamme: vigile del fuoco finisce in ospedale

Il rogo a causa, sembrerebbe, di un problema alla canna fumaria

SPARANISE – Appartamento in fiamme, questo pomeriggio, nel centro storico di Sparanise. Alla base del rogo sembrerebbe esserci stato un problema alla canna fumaria. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati gli agenti del comando di polizia locale e i militari della stazione dei carabinieri di Sparanise. A domare le fiamme una squadra dei vigili del fuoco, evacuati i residenti. Per uno dei caschi rossi si sarebbe reso necessario il trasporto il ospedale per intossicazione da fumo