LA FOTO. Furgoncino si schianta davanti al ristorante “Mordimi” e a due passi dal bar Giacobone

CAPUA – Vigili urbani e un’ambulanza del 118 si sono recati a Capua, zona del Ponte Romano vecchio, dove un furgoncino è andato fuori strada, sbattendo contro il marciapiede davanti al ristorante paninoteca Mordimi.

Il mezzo era in direzione dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua, quindi diretto su via Gran Quartiere.

Le cause dell’impatto, avvenuto a qualche metro dal bar Giacobone del vice sindaco Marisa Giacobone, coniugata con Carmine Zenga, di cui abbiamo scritto stamattina (CLICCA E LEGGI) , sono ancora da chiarire.

Vittime due donne, tra cui C.C., di origine filippina e 39enne, residente nella vicina Grazzanise. Dell’altra non è ancora avvenuta l’identificazione. Il 118 ha deciso di trasportare la 39enne in un nosocomio napoletano, nonostante il trauma cranico subito non è di carattere commotivo. Ma, evidentemente, nella decisione ha giocato l’indisponibilità logistica dell’ospedale di Caserta, dove, invece, è stata portata l’altra ferita, sempre in maniera lieve.