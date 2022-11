LA FOTO. Il maltempo distrugge il circo a MONDRAGONE. “Aiutateci, danni da oltre 250 mila euro”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Fermi da 4 anni a causa della pandemia, avevano deciso di ripartire da Mondragone.

Parliamo del circo “città di Roma” della famiglia Bizzarro-Martini, originari di Latina, che dopo un lungo periodo di stop, la settimana scorsa ha raggiunto la cittadina rivierasca per dare il via ai propri spettacoli circensi, ma la cattiva sorte ha deciso diversamente.

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore suĺl’intera Regione Campania sta causando non pochi danni e quest’oggi il vento impetuoso che ha travolto la riviera Domizia, ha spazzato via l’intero circo.