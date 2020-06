LA FOTO. Infermieri e sindacato “Nursing Up” fanno arrivare le loro richieste fino a Roma

CASERTA (red.cro.) – E’ stata caratterizzata da una buona partecipazione il flashmob organizzato dagli infermieri della provincia di Caserta nella giornata di martedì 9 in piazza della Prefettura. Il personale sanitario, supportato dalla sigla sindacale Nursing Up, ha inoltrato, assieme alla citata sigla, le doglianze dei professionisti sanitari del comparto al Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto.

Il capo dell’ufficio governativo di Caserta ha comunicato alla Nursing Up che le informazioni provenienti dai lavoratori sono state rese note anche agli organi di governo nazionali, grazie proprio ad una lettera a firma dello stesso Ruberto. Il sindacato, inoltre, ha sicuramente accolto positivamente la disponibilità al confronto messa in atto anche dal Ministero della Salute sulle problematiche sollevate dagli operatori sanitari. Adesso si attendono buone nuove, ma è già stata programmata, in attesa delle varie autorizzazioni, una manifestazione nazionale per il 4 luglio a Milano.