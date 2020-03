ORTA DI ATELLA – E’ in atto in questi minuti, in via Clanio ad Orta, un maxi rogo sviluppatosi all’interno di un deposito di materiale elettrico.

Sul posto si sono portate due autobotti dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Marcianise.

La colonna di fumo e visibile a chilometri, nonostante il buio.