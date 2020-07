LA FOTO. Mega Tir incenerito da un incendio a pochi metri di distanza dal caseificio Ponte a Mare

CASTELVOLTURNO – Un tir enorme avvolto completamente dalle fiamme punto è stata una notte di paura e soprattutto una notte di grande impegno da parte dei vigili del fuoco della squadra di Mondragone, appoggiata da un’altra e da un autobotte. Il mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento ha preso fuoco a pochi metri di distanza dal notissimo caseificio Ponte a mare e ancor più vicino all’agriturismo La Cascina. Sono occorse ore perché i vigili del fuoco venissero a capo dell’incendio, scatenato sì verso le 22 di ieri sera qui è spento completamente non prima delle 4:30 di stamattina e che ha coinvolto anche un attiguo deposito di gomme.