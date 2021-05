LA FOTO MONDRAGONE. Il cartello di Nonno G. fa il giro del web: “Quando i lavori al Palazzo Ducale?”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – “Mondragone vuole una risposta: quando verranno fatti questi lavori”? .

Sono parole scritte da un cittadino su un pezzo di cartone affisso alla rete del cantiere fermo a Palazzo Ducale e che stanno facendo il giro del web. Un cartello scritto alla vecchia maniera senza l’ausilio dei mezzi tecnologici e questo ci ha portato alla ricerca dell’autore del messaggio, un anziano di 80 anni, G.P., un nonnino “vivace” che forse più di ogni altro giovane, coltiva la speranza di vedere migliorato il proprio paese.

Ne ha visti di cambiamenti nonno G., a partire dalla seconda guerra mondiale dove ancora bambino, ha dovuto rimboccarsi le maniche assieme ai suoi fratelli e sorelle, per tirare i remi in barca. Ha visto la sua città cadere e rialzarsi di continuo e guardando il Palazzo Ducale, gli viene in mente il vecchio pino nato assieme a lui e abbattuto, pare involontariamente, dalla mano dell’uomo, durante la prima fase dei lavori di riqualificazione, cancellando per sempre uno dei simboli più amati dai cittadini, raffigurato anche nelle vecchie cartoline. Oramai il danno è fatto e piangere sul latte versato non porta a nulla. Ma nonno G., come il resto della comunità, vuole restituito al più presto questo luogo simbolo al suo splendore e proprio per questo ha pensato di rivolgersi ai politici locali in una maniera che ha intenerito gli utenti social.

Rimaniamo nella speranza che questo appello venga accolto al più presto dal Primo Cittadino Pacifico e dagli Amministratori Comunali, “bacchettati” da un anziano, che potrebbe insegnare loro davvero tante cose.