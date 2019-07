LA FOTO MONDRAGONE. Schianto lungo la Domiziana. Ape car si ribalta

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incidente stradale avvenuto poco fa sulla Domiziana altezza incrocio via Como: una Ford C-max nell’immettersi sulla statale in direzione Napoli, è finita contro un Ape car che attraversava l’incrocio, con a bordo un anziano del posto. Nello scontro l’Ape car si è ribaltata, senza fortuna grosse conseguenze fisiche per l’uomo, che però subito dopo essere stato estratto dal mezzo, ha avvertito un malore, probabilmente dovuto allo spavento, per cui e’ stato necessario il suo trasporto alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno, per tutti gli accertamenti del caso.