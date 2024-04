LA FOTO. Motore in fiamma dalla Fiat Panda, paura in strada

MARCIANISE – Comprensibile la preoccupazione questa mattina per i residenti di via Kennedy e via Da Vinci, strada che costeggia l’ex stabilimento Siemens di Marcianise.

Ma soprattutto comprensibile la preoccupazione per l’uomo alla guida della FIAT Panda di colore giallo che ha preso fuoco dal motore.

Il soggetto alla guida è riuscito a scappare lui ha evitando per lui conseguenze pericolose. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.