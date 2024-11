LA FOTO. MUORE 30ENNE CASERTANA. Terribile schianto frontale tra due auto

PIEDIMONTE MATESE – Due persone sono morte ieri sera poco prima delle 20 in seguito ad un incidente tra due auto: una Alfa Romeo, condotta da un trentaseienne della provincia di Perugia e una Citroen, guidata da una trentenne residente a Piedimonte Matese, entrambi deceduti.

Lo scontro è avvenuto lungo via Flaminia, in un tratto rettilineo, in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi.

Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e il personale del 118.