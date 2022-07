SANTA MARIA A VICO – Sono stati gli agenti della polizia a intervenire in via Ceppone, Santa Maria a Vico dove, abbandonata in una campagna, si trovava una Fiat Panda pochi giorni fa.

La vettura sarebbe stata lasciata lì dai malviventi già dalla giornata di ieri, domenica.

Il mezzo potrà tornare nella proprietà della donna 71enne che ne aveva denunciato il furto, sfortunatamente per lei, alla macchina però mancano alcuni pezzi.

Quello più importante, la marmitta, è stata asportata dall’auto.