LA FOTO. PAURA SULLA VARIANTE. L’esplosione e il boato tremendo dalla cava tra CASAGIOVE e SAN PRISCO

SAN PRISCO – Un’esplosione ha allertato i residenti di Casagiove e San Prisco, specificatamente coloro che abitano nella zona attorno alla Variante che porta (o parte, in base alla direzione di marcia) a Santa Maria Capua Vetere.

Nella mattinata di oggi, lunedì, un boato è stato chiaramente udibile nell’area e del fumo ha iniziato ad emergere dalla cava Statuto, a San Prisco, quella a due passi dalla zona Montecupo di Casagiove.

Inizialmente in molti hanno collegato fumo ed esplosione alla possibilità di qualche tipo di lavoro di estrazione della pietra messo in atto in maniera illegale nell’area, ma alla fine la soluzione a questo dilemma è emersa in questi minuti e pare ricadere nell’ambito della legalità.

Ci sarebbe stata, infatti, un’esplosione di alcuni residui, ma qui le versioni al momento sono due: è stato fatto brillare un ordigno bellico o dei fuochi d’artificio, controllata e operata dagli artificieri.

Un’operazione compiuta in un luogo aperto, che poteva dare la tranquillità e rimuovere il rischio di ferimento nell’opera di brillamento.