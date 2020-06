CASAPULLA (red.cro.) – Un intervento riconducibile ad una scena da film americano, con il gattino bloccato sull’albero e il bravo pompiere giunto in soccorso. Ma nella realtà, invece, piccoli felini tendono a incastrarsi tra le auto in sosta. Per questo motivo, i vigili del fuoco sono intervento lungo la Nazionale Appia, a Casapulla, per salvare la vita al gatto intrappolato nel cofano anteriore di una Fiat 500.