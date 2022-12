SANTA MARIA CAPUA VETERE – Investito in sella alla sua bici, ferito. E’ accaduto poco dopo le 16,00 di questo pomeriggio in via Farias a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo in sella alla sua bici sarebbe stato investito da un Apecar. Sul posto i vigili urbani, per ricostruire la dinamica dei fatti. Per l’uomo si รจ reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.