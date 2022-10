LA FOTO. S. MARIA C.V. Voragine in via Avezzana, strada chiusa

Numerosi i disagi per gli abitanti del popoloso rione Sant’Andrea, letteralmente isolati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Voragine in via Avezzana a Santa Maria Capua Vetere. Ieri pomeriggio un grosso buco si è aperto nel manto stradale, costringendo gli agenti della polizia locale a bloccare il transito, ancora interdetto, nel tratto di strada in questione.

La voragine si è aperta all’altezza dell’incrocio con via Carfora. Numerosi i disagi che stanno vivendo i cittadini i quali per raggiungere la zona e il popoloso rione Sant’Andrea sono costretti a fare giri immensi, passando addirittura per Curti e Macerata Campania.