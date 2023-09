LA FOTO. Terribile schianto sulla Casilina: muore 17enne

Il giovane era in sella alla sua moto quando…

SAN PIETRO INFINE – E’ morto questa notte, in seguito alla gravi ferite riportate, il 17enne di San Pietro Infine, rimasto vittima di uno schianto nella giornata di ieri in uno scontro sulla Casilina, nel tratto compreso tra la provincia di Frosinone e quella di Caserta.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una vettura. L’impatto è stato talmente tanto forte che il mezzo a due ruote si è spezzato in più parti. Immediatamente soccorso dal personale 118 e trasportato d’urgenza, in elicottero, presso l’ospedale di Caserta dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, sottoponendolo ad un delicato intervento chirurgico. Il suo cuore questa notte ha smesso di battere.