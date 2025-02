IL NOME E LA FOTO. TRAGEDIA. Crolla solaio durante i lavori di ristrutturazione: 23enne muore a pochi mesi dal matrimonio

Il ragazzo stava effettuando personalmente alcuni lavori di ristrutturazione presso quella che tra pochi mesi sarebbe diventata la casa coniugale

CASTEL VOLTURNO – Una tragedia si è consumata, questa mattina, al civico 33 in viale Viverone, a Castel Volturno. Il solaio di un’abitazione è crollato a seguito di alcuni interventi di ristrutturazione: perde la vita un 23enne del posto, Emanuele D.A.. Il giovane era impegnato personalmente in alcuni lavori di manutenzione all’abitazione che tra pochi mesi avrebbe ospitato lui e la sua promessa sposa 19enne.

Per cause ancora in corso di accertamento il solaio gli è crollato addosso. Sul posto i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno estratto il corpo del giovane dalle macerie, purtroppo, privo di vita .