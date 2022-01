La FOTO VIRALE. Cervo fa colazione da un fruttivendolo casertano

CASERTA – Lo scatto, dal piccolo centro di Villetta Barrea, nell’Aquilano, è diventato virale. Un cervo, a spasso per il paese, ha scelto, per la sua colazione, i prodotti di Luigi, 83 anni, originario di Caserta, che tutti i giorni si ferma nel borgo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a vendere frutta e verdura. Notato il commerciante, l’animale si è avvicinato alle cassette di frutta poggiate accanto al furgone, e si è servito da solo, facendo una scorpacciata.

“Un esemplare sicuramente goloso – come raccontano su Facebook, sul gruppo “Nato e cresciuto in Abruzzo” – ma che ha scelto alimenti sani per ristorarsi”. Il momento è stato immortalato da Pieruigi Viola e i social sono impazziti. “Si dipinge – viene ancora detto nel post – uno spaccato della quotidianità più unica che rara che solo il centro Abruzzo può regalare”.