“La JuveCaserta non paga e ci minaccia”. L’accusa della moglie del giocatore. La società: “Falsità. Prenderemo provvedimenti”

CASERTA (red.cro.) – La storia è partita attraverso un lungo post su Facebook, pubblicato dalla moglie di Isaiah Swann, Leici. La donna ha raccontato la sua versione di cosa stia avvenendo tra il suo compagno, guardia del roster bianconero, e la Juvecaserta, rea, secondo la moglie del giocatore, di aver violato i rapporti contrattuali tra il giocatore della società, dopo che l’americano è stato costretto a uno stop per un infortunio al legamento crociato anteriore.

“Ad agosto 2019 – scrive la donna – mio marito si è rotto il crociato durante un allenamento quindi sul lavoro. Da quel giorno nostra famiglia ha vissuto le pene dell’inferno per colpa dello JuveCaserta. Prima di firmare, Isaiah era titubante su l’idea di giocare per questa squadra causa dell’orribile reputazione della società stessa e i pareri dei loro ex giocatori.”

Il post continua così: “La Juve Caserta non ha pagato lo stipendio di Isaiah ad agosto 2019. Ci hanno minacciato hanno violato il contratto in decine di modi diversi, ci hanno mentiti, insomma e tutte cose tipiche della juvecaserta. Abbiamo provato di tutto per raggiungere un accordo amichevole. Isaia aveva tutto il diritto legale di ricevere ciò era dovuto nel contratto, ma generosamente offerto la loro possibilità di giungere a un compromesso, che loro non hanno preso sul serio“.

Il giocatore, anch’egli attraverso Facebook, non ha smentito, anzi, ha invitato tutti a leggere lo sfogo della compagna. Ovviamente, a difesa della propria reputazione, la società bianconera a pochi minuti fa ha rilasciato un comunicato sulla vicenda.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ JUVE CASERTA

In merito ad alcuni post inseriti su social network da Laci Swann, lo Sporting Club Juvecaserta, nel contestare le affermazioni della stessa, precisa di aver dato mandato ai propri legali di valutare ogni azione atta a difendere il nome ed il prestigio del club da affermazioni che ritiene false e calunniose. Tanto è già stato comunicato al procuratore del giocatore con cui è da tempo in corso una trattativa per la definizione della questione.

I POST DI LACI E ISAIAH SWANN