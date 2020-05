LA LETTERA MARCIANISE. “Mia madre, per 35 anni colf in nero di una famiglia in zona Piazza, licenziata con una telefonata dopo la quarantena” 20 Maggio 2020 - 18:13

MARCIANISE – Riceviamo e pubblichiamo (censurando i dati che violano la privacy dei protagonisti del racconto) la lettera di un nostro lettore, che ci ha chiesto di dar risalto alla vicenda che ha coinvolto sua madre. “Ebbene sì, succede anche questo a Marcianise: si licenzia senza preavviso e senza buonuscita, dopo 35 anni come colf senza contributi. Succede in pieno centro a Marcianise, zona piazza Umberto I, dopo la quarantena, con una chiamata: “Non venire più”, ed è fatta, avanti un altro. Oggi mia madre ha 64 anni e non le è stato detto nemmeno un grazie”. Blaterano di diritti ma non per gli altri, tanto ci sono abituati con mansarde abusive e poi condonate, affitti senza contratti, colf e badanti attualmente pagati in nero.