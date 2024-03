La lite furibonda con il fratello e le coltellate fatali. Perizia psichiatrica per Danilo Melillo

Accusato di aver ucciso il fratello Alessio, 24 anni, e di aver ferito gravemente l’altro, Giovanni, di 22 anni. L’omicidio si è consumato nella loro abitazione della frazione Caselle di Gioia Sannitica, nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 febbraio

GIOIA SANNITICA – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto una perizia psichiatrica a carico di Danilo Melillo, il 19enne resosi responsabile della morte del fratello Alessio Melillo e del ferimento dell’altro germano Giovanni

La perizia tecnica servirà per accertare se il 19enne era in grado di intendere e di volere nel momento del delitto. Melillo si trova ristretto in carcere con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.