La mamma del super boss è malata. Esce dal carcere il capoclan all’ergastolo Enrico Martinelli

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Permesso di necessità per il super boss Enrico Martinelli per far visita alla mamma anziana e malata nella sua dimora di San Cipriano d’Aversa.

La corte di appello di Napoli ha Accolto il ricorso dei suoi legali, gli avvocati Domenico Della Gatta ed Antonella Minutiello, di esercitare il proprio diritto a recarsi dalla mamma anziana e malata.

Il boss, ergastolano, è detenuto ininterrottamente dal 2007 in regime di cui al 41 bis dell’ordinamento penitenziario.