La ricercatrice marcianisana Raffaella De Vita eletta membro dell’American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE)

MARCIANISE – L’encomio del consigliere comunale d’opposizione Alessandro Tartaglione:

La ricercatrice marcianisana Raffaella De Vita, docente universitaria di ingegneria biomedica e meccanica presso il Virginia Tech (uno dei College più prestigiosi degli Usa, internazionalmente riconosciuto per la sua eccellenza in 14 discipline di ingegneria e informatica), è stata eletta membro dell’American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE). Un organismo statunitense di cui fanno parte sole 2000 persone, tutte selezionate per aver ottenuto straordinari risultati, contributi significativi alla ricerca e contributi all’attività industriale e all’istruzione, nel campo medico e biologico. La carriera di De Vita parte proprio da Marcianise (Caserta) dove ha frequentato il liceo scientifico “Quercia” diplomandosi nel 1995 e poi a Caserta dove si è laureata in Matematica con lode nel 2000 presso la Seconda Università di Napoli. Nel 2012, ha vinto il Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers, la più alta onorificenza conferita dal governo degli Stati Uniti a scienziati e ingegneri eccezionali che iniziano il loro percorso di carriera indipendente, premiata direttamente dall’allora presidente Barack Obama. Congratulazioni cara Raffaella!