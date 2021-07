Festa grande per la laurea di Aniello Garofalo. Il giovane, oggi, ha discusso brillantemente la tesi in diritto penitenziario articolo 41 bis presso la facoltà di Giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere, con relatrice la professoressa Mena Minafra. Affettuosi auguri dai genitori, dal fratello Vittorio, da tutti i parenti e conoscenti ed in particolare da Chiara.