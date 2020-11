LA RUBRICA DEGLI AUGURI. Un altro traguardo per Mafalda

MARCIANISE – Riceviamo e pubblichiamo, unendoci agli auguri per il nuovo traguardo raggiunto da Mafalda Golia:

Oggi per te, per noi, è un giorno davvero speciale. In un periodo storico per nulla semplice, tu, agguerrita più che mai e perseverante come pochi, esercitando già la professione di psicologo giuridico e psicodiagnosta forense, hai raggiunto un nuovo traguardo, quello di Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale.

Sono orgoglioso di avere una sorella come te, grande donna e grande professionista. La tua felicità è la mia!



Ad Maiora Semper Dott.ssa Mafalda Golia#psicoterapeuta

Luigi Golia