La storia imprenditoriale di Guanito Saidi su Rai 3. A TEANO ha realizzato i suoi sogni di vita e professionali

TEANO (Pietro De Biasio) L’azienda di Guanito Saidi protagonista di uno speciale su Rai 3. Una troupe del programma “Officina Italia” di Rai 3 ha incontrato il giovane imprenditore e ha realizzato un servizio andato in onda nei giorni scorsi sulla rete pubblica. Il settimanale della Tgr, curato da Paolo Pardini e Ivan Epicoco e condotto in studio da Giovanna Greco, va in onda ogni sabato alle ore 11.30 e nell’ultima puntata, ha dedicato un servizio all’azienda e alla storia di Guanito Saidi uno straniero che “ha riscritto il suo futuro da migrante in Italia”. Guanito è nato in Marocco e dopo tre anni in Libia è arrivato con la famiglia in Italia, si è sposato a Teano dove ha realizzato il suo sogno di vita e professionale. La sua attività in pochi anni è cresciuta al punto che ha deciso di aprire un nuovo punto vendita fisico a Pastorano di circa 1000 mq dove è attivo un laboratorio per la produzione e la realizzazione di gadget pubblicitari e abiti da lavoro. È una storia che merita di essere racconta e valorizzata, una storia esemplare di rivincita e di riscatto perché Guanito Saidi ha solo 36 anni e guida la sua azienda con passione e dedizione, grazie al suo forte intuito imprenditoriale e alla sua visione innovativa. Proprio per questo tutta la comunità sidicina è orgogliosa di questo giovane che si contraddistingue per umiltà e disponibilità, partito dal basso e, ora che ha in mano una realtà imprenditoriale affermata e sana, non ha bisogno di “tirarsela” più di tanto.