LA STRAGE DI PASQUA. Sequestrati i cellulari. La diretta social seguita dagli amici

MIGNANO MONTE LUNGO – E’ al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino il contenuto dei cellulari dei tre ragazzi morti nell’incidente stradale di ieri sera a San Vittore (Frosinone), in cui sono decedute in tutto quattro persone. Nell’ambito della ricostruzione di quanto accaduto in quegli istanti, i militari stanno anche cercando di capire la veridicita’ di un video di circa 15 secondi che in queste ore gira sui social e in cui si vedrebbe uno dei giovani, seduti sul sedile posteriore dell’auto, intento a filmare una diretta su un noto social con il cellulare. Solo l’esame del telefonino stabilira’ l’esatto orario di quel video. L’impatto e’ avvenuto poco prima delle 21 nel primo giorno delle restrizioni del week end pasquale – a poca distanza dal Comune di Mignano Montelungo, dove vivevano i tre amici – tutti tra i 19 e i 20 anni – che stavano tornando verso casa.

Dai primi accertamenti il video comunque non sarebbe stato girato da chi era alla guida dell’auto perche’ dalle riprese l’inquadratura e’ dal sedile posteriore. La diretta da un profilo social di uno dei tre ragazzi sulla Mito, deceduti come il conducente della Fiat, era seguita da loro amici che sono subito accorsi ieri sera sul luogo dello schianto. I rilievi e gli accertamenti puntano a stabilire come e’ avvenuto il tragico frontale. Una delle due auto ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia: va stabilito se cio’ e’ stato causato da un malore, disattenzione o una velocita’ sostenuta.