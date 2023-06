LA TRAGICA MORTE di Giovanni Sasso. Domani l’ultimo abbraccio al commerciante

CELLOLE – Verranno celebrati nella giornata di domani, mercoledì 21 giugno, data dell’inizio inizio ufficiale dell’estate i funerali di Giovanni Sasso, commerciante 48nne ucciso al termine di una lite con un diciassettenne e suo zio.

La messa verrà celebrata alle ore 16 nella chiesa di San Marco e San Vito a Cellole, comune di nascita di Giovanni Sasso.

L’incriminazione nei confronti di M.E., il diciassettenne ritenuto dalla Procura dei minori di Napoli responsabile della morte di Giovanni Sasso, commerciante quarantottenne, è quello di evento di morte come conseguenza non voluta del reato di lesioni personali.