LA TRUFFA DELLA MADONNINA. “Siamo della chiesa”. Così stanno fregando quasi 50 euro alle vittime

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La segnalazione giunge da Don Paolo Marotta, sacerdote della Chiesa di San Michele Arcangelo, che attraverso un post pubblicato oggi sulla sua pagina facebook, ha avvertito i propri fedeli di una truffa in atto nelle ultime ore. Due malviventi in possesso di vari oggetti raffiguranti la Madonna, presentandosi per nome e per conto della parrocchia del rione Sant’angelo, riescono a farsi consegnare dai malcapitati 48 euro, il costo della icona della Vergine. Si avverte dunque la cittadinanza, di prestare massima attenzione e di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine, l’ eventuale presenza di questi due individui.