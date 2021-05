LE FOTO. Raid del ladri in pieno giorno: casa messa sottosopra

PARETE – Un brutto episodio che rimette in discussione la sensazione di sicurezza nella nostra provincia e in tutto l’agro Aversano.

Nella giornata di ieri, venerdì, è avvenuto un furto in un’abitazione privata ricadente nel territorio comunale di Parete. L’operazione è stata compiuta da quattro persone. Se in tre sono entrate nel vivo, intrufolandosi in casa e mettendola sotto sopra, il quarto è stato il palo ad aspettarli in un’Alfa Romeo Giulietta.

Da quello che racconta un parente della vittima di questa effrazione, sarebbero stati dei malviventi stranieri a compiere il furto. Circostanza che dovrà essere chiarita dagli inquirenti.