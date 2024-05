Ladri entrano in casa in pieno giorno, mentre si riposa dopo pranzo. “Non si vive più”

Ogni giorno almeno due abitazioni svaligiate. I cittadini fanno ronde notturne

CARINOLA – Ormai i ladri non agiscono più solo di notte o nelle case vuote, magari quando una famiglia è in vacanza o fuori per un’intera giornata.

Le bande criminali più spregiudicate mettono a segno il loro colpo anche quando gli abitanti della casa sono al suo interno, in pieno giorno, impegnati in ordinarie attività o durante il riposo pomeridiano.

Non si contano più gli episodi di furto registratisi, negli ultimi mesi, nell’agro aversano e in molti altri comuni della provincia di Caserta.

Pubblichiamo lo scritto di una nostra lettrice: “Anche A Casanova Di Carinola e in tutti i paesi limitrofi, i ladri entrano di giorno dopo pranzo con le persone in casa a riposare, senza essere visti né sentiti. Stessa cosa succede di sera. Ogni giorno vengono svaligiate almeno un paio di abitazioni. Carabinieri e Polizia vengono continuamente avvisati, ormai non si vive e non si dorme più. Di notte c’è gente che va in giro a fare le ronde. Non se ne può più”.