Ladri in azione a scuola: rubato il gasolio per il riscaldamento

TEVEROLA – Ladri in azione alla scuola Primaria Giuseppe Ungaretti, in via Campanello a Teverola. A finire nel mirino dei malviventi il gasolio per alimentare l’impianto di riscaldamento. A denunciare l’accaduto è sindaco Tommaso Barbato: “Il furto di gasolio, ai danni della scuola primaria di Teverola e dei suoi bambini, è una notizia che mi rammarica profondamente.

I nostri ragazzi, con l’avvento della pandemia, sono stati i più penalizzati. Il rientro in classe doveva essere per loro l’inizio di una normalità per troppo tempo negata. E mi duole pensare che per alcuni giorni dovranno frequentare le lezioni al freddo, per colpa di criminali senza scrupoli.