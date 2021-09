Ladri in azione durante il comizio. Svaligiata la casa di una candidata

CERVINO – Ladri in azione in casa della candidata al consiglio comunale ed ex assessore del comune di Cervino Maria Grazia Stravino, attualmente candidata della lista “Siamo Cervino”. La donna, con marito e figli piccoli, si è allontana dalla casa dove vive, in località Piscitelli a Forchia, nella serata di ieri. I banditi hanno agito rapidamente, introducendosi nell’abitazione: hanno rotto una finestra arrivando nella camera da letto, messa a soqquadro. Rubati capi di abbigliamento, ori, orologi e soldi in contanti. Ingente il danno. Allertati i carabinieri.