Ladri in fuga. Il colpo finisce in sparatoria

PRATELLA – I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese stanno indagando sul raid avvenuto questa notte in località Roccavecchia, nel territorio del comune di Pratella. Tre malviventi hanno provato ad entrare in un’azienda, scavalcando il cancello, ma si sono imbattuti in una pattuglia della vigilanza privata. A quel punto sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco ma la banda è riuscita comunque a fuggire. I tre hanno rubato un’auto di un residente della zona abbandonando quella con la quale erano giunti sul Matese, intestata a un pregiudicato.