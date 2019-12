SUCCIVO – Ladri in azione durante il fine settimana appena trascorso con una escalation di furti in agro atellano. In via Livatino in particolare sono state registrate almeno tre tentativi, uno andato a buon fine. Ieri, è stato messo a segno un colpo in un’abitazione di via Falcone. Rubati oro e soldi da un appartamento. Ladri in azione anche nelle palazzine di via Tinto.