L’appello disperato della madre di Ciro Modugno, il 15enne deceduto a seguito di un incidente stradale

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) L’appello disperato della madre di Ciro Modugno, 15enne deceduto a seguito di un incidente stradale. Il responsabile della morte del 15enne Pietro C. 29enne, che sotto l’effetto di alcool e droga è finito ai domiciliari per l’omicidio stradale avvenuto alcune sere fa lungo Corso Umberto nei pressi della pizzeria Italy. La madre si rivolge a tutti chiedendo giustizia per la perdita dell’amato figlio, che aveva tutta la vita davanti a se, e ora deve riposare in un cimitero, lacrime strazianti che si ascoltano nel video dalla stessa realizzato. Amici e familiari hanno organizzato per il giorno 10 novembre una fiaccolata in memoria del ragazzo, che avrà luogo nel piazzale del cimitero di Casal di Principe alle 18 per poi proseguire via Cavour, via della Pace, via Milano e arrivare a Corso Umberto nei pressi della pizzeria dove ha avuto luogo il tragico incidente.