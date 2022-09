PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nell’Arma dei Carabinieri. Una dolorosa perdita per il mondo militare e civile รจ la dipartita dell’apprezzato Maresciallo dei Carabinieri in pensione Nicola Pinto, di 83 anni. L’uomo lascia la moglie Sara e i figli Maria Michela e Salvatore, ma anche i tanti ex colleghi e familiari nel dolore.

I funerali si sono celebrati ieri alle 16 presso la Chiesa Ave Gratia Plena a Piedimonte Matese.