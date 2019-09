L’ascesa di Gepy Scognamiglio. Partenza col botto: in tv con “ROSY ABATE 2” e “Forum”

MARCIANISE – È con queste parole che Gepy Scognamiglio, giovane attore marcianisano, ha annunciato la sua partecipazione alla più attesa fiction dell’autunno.

“Manca poco e finalmente sarà in onda la seconda stagione della serie tv Rosy Abate…. che dire …

ricordo ancora il giorno delle riprese.. le emozioni vissute e l’esperienza appresa da grandi attori.. in particolar modo la loro naturalezza e la loro grande umiltà per un lavoro che come tutti gli altri merita dedizione e passione nonché una naturale predisposizione. Sono felice di averne fatto parte per una figurazione speciale e non vedo l’ora di vedere le puntate per cogliere il mio momento… un piccolo momento che spero sia di buon auspicio per il futuro!



# rosyabate2″

Ieri, mercoledì 18 settembre, Gepy Scognamiglio ha anche esordito nel noto programma Forum, dove ha impersonato “l’infame” Giuseppe, padre biologico di un bambino nato da una relazione clandestina, desideroso di poterlo riconoscere e frequentare.

