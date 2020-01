IL VIDEO. L’atleta mondragonese Martina Pengue incanta i giudici e il pubblico di Italia’s Got Talent. E’ in finale con la squadra di Teakwondo

Il World Taekwondo Demonstration Team in Finale! Con tutto questo oro ✨ secondo voi il World Taekwondo Demonstration Team avrà capito di essere IN FINALE? 🍾 Il primo Golden Buzzer di #IGT è quello di Mara Maionchi per questi straordinari artisti! Pubblicato da Italia's Got Talent Official su Mercoledì 15 gennaio 2020

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Martina Pengue “brilla” nella prima puntata dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent, trasmissione tv andata in onda ieri sera 15 gennaio, in prima serata su Sky Uno e condotta da Lodovica Comello.

Un tripudio di applausi, brividi a fior di pelle per la 21enne Mondragonese, nome importante nel panorama nazionale del Teakwondo, che si è esibita assieme alla “World Teakwondo Demonstration”, squadra dimostrativa che unisce atleti coreani e italiani, lasciando a bocca aperta i tre giudici, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano e aggiudicandosi tra l’altro il famigerato “golden buzzer”, il tasto d’oro che manda direttamente in finale i concorrenti.

La loro incredibile danza è stata spettacolare, con acrobazie e combattimenti così sinuosi da sembrare davvero un balletto caratterizzato dalla massima fluidità, Alla fine del numero, hanno srotolato un cartello con scritto “la pace è più preziosa del trionfo”. Questo team e’ noto per recarsi nelle zone più disagiate del mondo, per portare un po’ di aiuto e svago alle popolazioni meno fortunate. Sono stati nel Sud dell’Africa, in Siria e ad Amatrice dopo il terremoto. Quest’anno i tre giudici saranno affiancati da un eccezionale quarto: Joe Bastianich.



Non ci resta dunque che attendere la finale!.