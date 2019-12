Le dichiarazioni del neo pentito Primo Letizia: “Volevamo vendicare la morte di mio padre”

MARCIANISE – Cominciano a trapelare le prime dichiarazioni di Primo Letizia, neo collaboratore di giustizia, dopo il deposito, nel processo con rito abbreviato, dei suoi verbali.

“Nel periodo 2013-2016 ho gestito in maniera esclusiva il clan. Mio padre Biagio Letizia è stato un vecchio cutolinano e quindi quando si formò il clan Belforte è stato loro alleato”. Nel 1997 gli uomini di Belforte uccidono i genitori di Primo, Biagio Letizia e Giovanna Breda.

“All’epoca mantenevo i soldi di mio padre in casa, già sapevo quello che faceva”. Quell’uccisione segnò il cambiamento dei Letizia, che decisero di separarsi dai Mazzacane, come abbiamo scritto più volte: “Mio cugino Antonio Letizia decise che bisognava vendicarsi della morte di mio padre e che bisognava dare vita a un gruppo per contrastare i Belforte”. Idea condivisa poi anche dai cugini di Primo, Antonio e Andrea Letizia e dal fratello Salvatore.