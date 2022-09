LE FOTO. PANICO A CASERTA. Auto a Gpl avvolta dalle fiamme: il tempestivo intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8

CASERTA – Panico questa mattina in via Sant’Antonio a Caserta, in pieno centro, dove una Ford Fiesta, nei pressi della Publiservizi, alimentata a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8, gettando nel panico i numerosi presenti in zona, per lo più alunni del vicino istituto scolastico, proprio perchè l’auto alimentata a gas era a rischio esplosione. Le fiamme hanno lambito anche un’altra vettura, una Toyota, parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente l’incendio è divampato dal vano motore e il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale ha scongiurato il peggio. Sul posto anche i Carabinieri.