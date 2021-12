LE FOTO. Auto avvolta dalle fiamme, vigili del fuoco al lavoro

SAN PRISCO – Auto in fiamme in via Trento a San Prisco. É accaduto questo pomeriggio poco dopo le 16,20. Il proprietario della vettura, una Smart, era rincasato per pochi minuti parcheggiando la propria auto nel vialetto della propria abitazione. Vista la vettura in fiamme ha cercato di spegnere l’incendio aiutato anche dai vicini con mezzi di fortuna ma il tentativo è risultato vano. Allertato il 115, la squadra dei vigili del fuoco del Capoluogo ha provveduto alle operazioni di spegnimento ed alla messa in sicurezza del veicolo.