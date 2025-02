LE FOTO. Auto contro auto, incidente a Sant’Angelo in Formis

Traffico in tilt

CAPUA – Un incidente stradale ha causato disagi al traffico oggi a Sant’Angelo in Formis, lungo Via IV Novembre, nei pressi di un gommista. Due auto sono state coinvolte nell’impatto: una Dacia e una Renault Capture. L’incidente ha creato una situazione di traffico paralizzato nella zona, con code e rallentamenti che hanno interessato diverse vie limitrofe.

Fortunatamente non si segnalano feriti gravi, ma i disagi per gli automobilisti sono stati notevoli, con rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che la manovra di uno dei veicoli possa essere stata la causa principale dell’impatto.